Villareal-Juventus in tv in chiaro, Champions League 2022: dove vederla, programma, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Riparte il cammino europeo della Juventus che affila le armi in vista del match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022 in casa del Villareal. Si giocherà domani sera, martedì 22 febbraio, alle ore 21.00 allo stadio Stadio della Ceramica della città spagnola e si annuncia una sfida davvero interessante. Gli spagnoli, che nel girone di qualificazione hanno eliminato l'Atalanta e si sono classificati alle spalle del Manchester United, saranno una rivale davvero ostica per i bianconeri, essendo la compagine detentrice della Europa League e vantando un gioco ben oliato e esperienza a livello internazionale. Dall'altra parte la squadra di mister Max Allegri si presenta all'evento con la difesa decimata e un pareggio nel derby che, di sicuro, non ha lasciato ricordi ...

