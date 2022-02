Un'immagine di spalle con le sue bambine e nessuna parola. I follower: «Un gran signore» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Uno scatto che vale più di mille parole. Nessun commento, nessuna dichiarazione. Tomaso Trussardi, però, ha voluto comunque dire la sua dopo quello che è successo durante la prima puntata di Michelle Impossible. Tra gli ospiti del programma di Michelle Hunziker, infatti, c’era anche Eros Ramazzotti. E la reunion tra i due ha fatto molto discutere. Al punto che anche l’ex marito della showgirl ha voluto mostrare la sua reazione sui social. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi guarda le foto Leggi anche › Michelle ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Uno scatto che vale più di mille parole. Nessun commento,dichiarazione. Tomaso Trussardi, però, ha voluto comunque dire la sua dopo quello che è successo durante la prima puntata di Michelle Impossible. Tra gli ospiti del programma di Michelle Hunziker, infatti, c’era anche Eros Ramazzotti. E la reunion tra i due ha fatto molto discutere. Al punto che anche l’ex marito della showgirl ha voluto mostrare la sua reazione sui social. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi guarda le foto Leggi anche › Michelle ...

