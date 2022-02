Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 16:10 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno arrivano i primi dati covid e dalle regioni che andranno a confluire nel bollettino di oggi del Ministero della Salute sui nuovi contagi morti e ricoveri in Puglia sono 1730 i nuovi positivi in Toscana si ferma 1316 in più rispetto a ieri dopo la discesa dei giorni scorsi in Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid così come è fermo al 20% l’occupazione deve dire medica non critica il governo intanto lavora la mappa del dopo covid dopo la fine dello stato di emergenza resteranno ancora le mascherine al chiuso il Green pass sul fronte vaccini dal primo marzo si partirà con la quarta dose per persone più fragili come annunciato dal Generale figliuolo fermo anche il turismo mentre Spagna Francia e Grecia fanno incetta di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno arrivano i primi dati covid e dalle regioni che andranno a confluire nel bollettino di oggi del Ministero della Salute sui nuovi contagi morti e ricoveri in Puglia sono 1730 i nuovi positivi in Toscana si ferma 1316 in più rispetto a ieri dopo la discesa dei giorni scorsi in Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid così come è fermo al 20% l’occupazione deve dire medica non critica il governo intanto lavora la mappa del dopo covid dopo la fine dello stato di emergenza resteranno ancora le mascherine al chiuso il Green pass sul fronte vaccini dal primo marzo si partirà con la quarta dose per persone più fragili come annunciato dal Generale figliuolo fermo anche il turismo mentre Spagna Francia e Grecia fanno incetta di ...

