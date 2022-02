Ucraina: Malpezzi, 'Senato si riunisca in via straordinaria' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il Gruppo del Pd del Senato chiede alla presidente Casellati -in base a quanto previsto dal Regolamento- la convocazione straordinaria del Senato alla luce del precipitare della crisi tra Ucraina e Russia a seguito delle dichiarazioni di Putin. Riteniamo urgente che l'Aula venga convocata al più presto perché possa discutere di ciò che sta accadendo”. Lo annuncia la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il Gruppo del Pd delchiede alla presidente Casellati -in base a quanto previsto dal Regolamento- la convocazionedelalla luce del precipitare della crisi trae Russia a seguito delle dichiarazioni di Putin. Riteniamo urgente che l'Aula venga convocata al più presto perché possa discutere di ciò che sta accadendo”. Lo annuncia la capogruppo del Pd al, Simona

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Malpezzi Draghi avvisa i partiti: 'Governo bellissimo, adesso barra dritta' 'Non è il momento delle divisioni ma della responsabilità' spinge invece Simona Malpezzi, ...per 'portare tutte le parti allo stesso tavolo' consentirà di sventare il rischio guerra in Ucraina, il ...

La Giornata Parlamentare del 18 febbraio 2022 ... mentre Mario Draghi era a Bruxelles impegnato sul vertice informale straordinario sull'Ucraina, ... Va giù pesante la capogruppo dei Dem al Senato, Simona Malpezzi : "Anche Salvini dovrebbe sentirsi ...

