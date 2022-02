Real Madrid: occhi su un centrocampista del Monaco (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il Real Madrid sta pensando al centrocampista del Monaco Aurélien Tchouameni. Il nigeriano... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dalla stampa francese, ilsta pensando aldelAurélien Tchouameni. Il nigeriano...

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - giraltpablo : Lionel Messi para PSG vs. Real Madrid (?? @SofaScoreLA). ¿Opiniones? - yearss21 : RT @fabrizietto67: La bandiera dei ragazzi degli Ultras Sur del Real Madrid, che erano in Tevere a Lazio-Atletico Madrid Da fb associazion…

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Everton, James Rodriguez: "Benitez non mi voleva" L'ex centrocampista offensivo dell'Everton, ora in forza all'Al Rayyan, James Rodriguez, con trascorsi anche nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, ha parlato della sua esperienza coi Toffies. Nello specifico, il colombiano ha sottolineato di non aver avuto intenzione di lasciare Liverpool, ma che l'ex allenatore ...

Psg, Neymar: ' In futuro mi piacerebbe giocare in MLS, vi spiego il perchè' Sul ritorno con il Real Madrid: "Vogliamo fare la storia al Paris Saint - Germain. Vedremo cosa riserva il futuro. Stiamo lavorando molto duramente".

