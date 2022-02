Putin ha inviato l’esercito russo in Ucraina

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente, dopo aver riconosciuto le repubbliche indipendentiste del Donbass, ha ordinato nella serata di lunedì 21 febbraio al suo esercito di entrare nel loro territorio per «garantire la pace»

... ha ordinato nella serata di lunedì 21 febbraio al suo esercito di entrare nel loro territorio per "garantire la pace" Il presidente russo Vladimir, dopo aver riconosciuto l'indipendenza dei ......e Lugansk riconosciute dain diretta tv. A Ovest,la Crimea. A sud, Rostov, provincia russa. Sul mar di Azov lo spettro della marina di Mosca. Così Mariupol è accerchiata DAL NOSTRO...Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e quindi ha inviato le truppe nella regione del Donbass per ...E dice che darà il via ad una operazione di Peacekeeping inviando dei soldati. Ucraina, cos'è il Donbass e perché ora la guerra è vicina dopo che Putin ha riconosciuto l'indipendenza La notizia ...