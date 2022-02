Polemiche a Cagliari per il passaggio nel centro degli ultras Napoli scortati (con cori contro Cagliari) (Di martedì 22 febbraio 2022) (tratto da La Nuova Sardegna) Tensioni in strada e Polemiche sui social dopo che i tifosi del Napoli sono stati fatti transitare a piedi nelle principali strade di Cagliari scortati dalle forze dell’ordine, passando anche davanti al Comune e lanciando slogan contro il Cagliari, mentre si recavano allo stadio per la gara di questa sera. «Prima gli scontri, gli insulti ai sardi e ai Cagliaritani, poi tentano di infilarsi nella sede dell’Unione Sarda creando panico. Ah.. gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma – scrive su Facebook il consigliere comunale del Pd a Cagliari, Fabrizio Marcello – Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale? ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) (tratto da La Nuova Sardegna) Tensioni in strada esui social dopo che i tifosi delsono stati fatti transitare a piedi nelle principali strade didalle forze dell’ordine, passando anche davanti al Comune e lanciando sloganil, mentre si recavano allo stadio per la gara di questa sera. «Prima gli scontri, gli insulti ai sardi e aitani, poi tentano di infilarsi nella sede dell’Unione Sarda creando panico. Ah.. gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma – scrive su Facebook il consigliere comunale del Pd a, Fabrizio Marcello – Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale? ...

