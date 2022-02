Open | Renzi ‘divide’ Pd e M5S nel voto sul conflitto di attribuzione domani in Senato

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – MatteoPd e M5S. E’ stato calendarizzato peralla 18 inilsulla richiesta del leader Ivdi sollevare presso la Consulta undi attribuzioni contro i magistrati di Firenze che indagano sulla fondazione. I dem che in Giunta si erano astenuti, potrebbero decidere di votare a favore. Mentre i 5 Stelle sarebbero orientati a votare contro. La decisione in casa Pd sarà presain un ufficio di presidenza del gruppo dem. Ma, si spiega da fonti parlamentari all’Adnkronos, “di sicuro non sarà uncontro”. Astensione oa favore, insomma. Il leader Ivinterverrà in prima persona in ...

Dem verso voto a favore mentre 5 Stelle per il no. Domani in calendario voto su conflitto attribuzioni, leader Iv interverrà in aula al Senato Fondazione, Matteo'divide' Pd e M5S. E' stato calendarizzato per domani alla 18 in Senato il voto sulla richiesta del leader Iv di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzioni contro i ...... 'Per 3 volte la Cassazione ha detto ai magistrati di Firenze che il sequestro fatto in relazione all'inchiesta, non era corretto perché NON esisteva reato. La Cassazione, non il cugino diStasera in tv - 21 febbraio 202 2 - torna come ogni lunedì Quarta Repubblica , il programma di Nicolò Porro in onda su Rete4 ...(Adnkronos) – Matteo Renzi ‘divide’ Pd e M5S. E’ stato calendarizzato per domani alla 18 in Senato il voto sulla richiesta del leader Iv Renzi di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzi ...