Il martirio di Shaïna | assassinata perché troppo libera

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci sono numerose piccole Roubaix in Francia, scrive Valérie Toranian, la direttrice della Revue des Deux Mondes. Quartieri in cui i costumi e i valori obbediscono ad altre regole rispetto a quelle che la République vuole promuovere. Quartieri dove le norme di buona condotta, di decenza e di modestia aggiornate al gusto dell’islam politico separano la popolazione femminile in due. Quelle che si nascondono e quelle che sono libere. Le ragazze dignitose e le “puttane”. Oltre al rispetto delle regole halal e alla vendita di bambole senza volto, è il principale separatismo e il più pernicioso: quello che traccia una frontiera, che trent’anni fa non esisteva in Francia, tra le pudiche e le altre. Quelle che meritano il rispetto e quelle che non lo meritano. Le prime sono velate, non frequentano i ragazzi né i bar, e obbediscono senza resistenza. Le secondo non capiscono ...