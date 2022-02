Giulini: “Napoli annullato, un solo tiro in porta. Arbitraggio perfetto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tommaso Giulini presidente del Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il Napoli. Il numero uno della squadra sarda è molto soddisfatto della prestazione: “L’unica cosa che dispiace è non essere riusciti a dare i tre punti al nostro pubblico, vincere con il Napoli sarebbe stato davvero bellissimo“. Giulini poi aggiunge: “Quello con il Napoli è almeno il terzo pareggio su cui possiamo recriminare. In pratica la squadra di Spalletti ha fatto un solo tiro in tutta la partita. C’è un grande gruppo, crediamo di poter fare così bene se manteniamo l’umiltà. L’emblema di questa squadra sono calciatori come Altare e Deiola che rappresentano bene la voglia di tutta la squadra di raggiungere l’obiettivo”. Giulini ha commentato anche la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tommasopresidente del Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il. Il numero uno della squadra sarda è molto soddisfatto della prestazione: “L’unica cosa che dispiace è non essere riusciti a dare i tre punti al nostro pubblico, vincere con ilsarebbe stato davvero bellissimo“.poi aggiunge: “Quello con ilè almeno il terzo pareggio su cui possiamo recriminare. In pratica la squadra di Spalletti ha fatto unin tutta la partita. C’è un grande gruppo, crediamo di poter fare così bene se manteniamo l’umiltà. L’emblema di questa squadra sono calciatori come Altare e Deiola che rappresentano bene la voglia di tutta la squadra di raggiungere l’obiettivo”.ha commentato anche la ...

