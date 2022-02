Gf Vip | la zia e la mamma di Soleil contro Alex Belli | “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La festa che si e tenuta ieri sera al Grande Fratello ViP sta facendo discutere animatamente il web, soprattutto dopo le immagini hot che hanno ripreso Delia Duran eSorge in un bacio alquanto appassionato., per quanto se ne stia cercando di tirare fuori, in realtà sta finendo sempre più coinvolta nell’intricata relazione L'articolo