Dusty Rhodes Tag Team Classic 2022 | tiriamo le somme

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il mio amatoTag(per gli amici, DRTTC) è giunto alla fine della sua settima edizione (non credevo fossimo già alla settima) e ha incoronato come campioni i Creed Brothers, che quindi avranno una chance titolata contro i campioni di coppia di NXT: l’Imperium. Come è andato questo torneo? Direi bene . . . ma non benissimo. Tanto per cominciare, il torneo è cominciato solo con otto coppie. Non è la prima volta, dato che in sette edizioni si contano quattro tornei con otto coppie partecipanti e tre tornei con sedici coppie. Personalmente preferisco i tornei più lunghi, ma comprendo che quest’anno mettere assieme sedici coppie sarebbe risultato difficoltoso, visto anche l’esorbitante numero di licenziamenti occorsi nel 2021. Le otto coppie erano tutte possibilmente interessanti, con ...