Come divertirsi online con lo smartphone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ti è mai capitato di trovarvi da qualche parte, magari in coda alle poste, in treno o più semplicemente ti stai annoiando, e devi trovare qualcosa da fare per ingannare un po’ il tempo? Sicuramente è in questo genere di occasioni che niente sarà mai così utile Come il tuo caro vecchio smartphone che sta in tasca! Si potrà dare uno sguardo alle ultime news, scrollare sui social network, controllare la propria mail, ma soprattutto giocare un po’. Praticamente è da quando è nato il mondo che l’essere umano ha visto il gioco Come un passatempo ideale per non annoiarsi troppo. Proprio per questo motivo ti riportiamo quindi una serie di giochi che ti permetteranno di ingannare, o di ammazzare, il tempo e funzioneranno sia che tu possieda un dispositivo Android che uno iOS. Insomma, funzioneranno sia con il tuo attuale telefono oppure con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ti è mai capitato di trovarvi da qualche parte, magari in coda alle poste, in treno o più semplicemente ti stai annoiando, e devi trovare qualcosa da fare per ingannare un po’ il tempo? Sicuramente è in questo genere di occasioni che niente sarà mai così utileil tuo caro vecchioche sta in tasca! Si potrà dare uno sguardo alle ultime news, scrollare sui social network, controllare la propria mail, ma soprattutto giocare un po’. Praticamente è da quando è nato il mondo che l’essere umano ha visto il giocoun passatempo ideale per non annoiarsi troppo. Proprio per questo motivo ti riportiamo quindi una serie di giochi che ti permetteranno di ingannare, o di ammazzare, il tempo e funzioneranno sia che tu possieda un dispositivo Android che uno iOS. Insomma, funzioneranno sia con il tuo attuale telefono oppure con il ...

Advertising

xniallspizzas : RT @RORY53053268: Incompetenza...so come altro descrivere queste regie mentre son tutti in piscina a divertirsi #jerú - RORY53053268 : Incompetenza...so come altro descrivere queste regie mentre son tutti in piscina a divertirsi #jerú - 99wo0 : Cambio regia in un momento come questo, dove sono tutti insieme a divertirsi,.. IMBARAZZANTE #jeru - flvbrsz : RT @barrycrumpp: tutti in giro a divertirsi e poi io come una cogliona a studiare e ad impazzire, la vita è ingiusta - giovaciofane : Oggi gitarella a Torino che ci è apparsa come una città allegra con gente che balla e canta in piazza e ha tanta vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come divertirsi Uomo corre con il suo cane disabile in braccio per farlo divertire insieme ai suoi fratelli (VIDEO) " Mio padre gli permette di divertirsi e di godersi il tempo esattamente come tutti gli altri cani", scrive Joseline sotto il suo video. Anche se Canelo non piò esprimere i suoi pensieri a parole, è ...

Città di Castello, Dj RasMeo, Roberto Massetti, compie 60 anni ... festeggiati come si conviene come un vero e proprio personaggio dello spettacolo che ha ...Cesari ed altri ancora che gli hanno insegnato a guardare prima di tutto "in pista la gente divertirsi" e poi ...

Come divertirsi online con lo smartphone Il Corriere della Città Come divertirsi online con lo smartphone Sicuramente è in questo genere di occasioni che niente sarà mai così utile come il tuo caro vecchio smartphone che sta in tasca! Si potrà dare uno sguardo alle ultime news, scrollare sui social ...

Carnevale, Kinder torna a Viareggio per animare festeggiamenti Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ...

" Mio padre gli permette die di godersi il tempo esattamentetutti gli altri cani", scrive Joseline sotto il suo video. Anche se Canelo non piò esprimere i suoi pensieri a parole, è ...... festeggiatisi convieneun vero e proprio personaggio dello spettacolo che ha ...Cesari ed altri ancora che gli hanno insegnato a guardare prima di tutto "in pista la gente" e poi ...Sicuramente è in questo genere di occasioni che niente sarà mai così utile come il tuo caro vecchio smartphone che sta in tasca! Si potrà dare uno sguardo alle ultime news, scrollare sui social ...Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ...