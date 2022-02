Città metropolitana: tutte le liste presentate (Di lunedì 21 febbraio 2022) Undici liste, 157 candidati e 1.543 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali: questi i numeri per le elezioni alla Città metropolitana di Napoli che – inizialmente previste per il 20 febbraio – sono state rimandate a causa dell’alto numero di contagi al prossimo 13 marzo. Conclusa la fase della presentazione delle liste, ora queste dovranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Undici, 157 candidati e 1.543 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali: questi i numeri per le elezioni alladi Napoli che – inizialmente previste per il 20 febbraio – sono state rimandate a causa dell’alto numero di contagi al prossimo 13 marzo. Conclusa la fase della presentazione delle, ora queste dovranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Sestopoterecom : Città metropolitana Bologna cerca personale tecnico e amministrativo per creare task force per attuazione Pnrr - CGILPalermo : Strade provinciali, Cgil, Fillea, Flai: “Accelerare sulla progettazione delle opere con i fondi del Pnrr”. Oggi inc… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Città Metropolitana verso le elezioni: Vincenzo Ungaro candidato nella lista di Ca… - Antonio12I : @Toomertastic @ItalyElects @WinPollsrl Lo so però è Palermo se includi tutta la città metropolitana allora il CDX sarà ancora più forte. - batmar71 : @StefanoPutinati ... alcuni comuni della Città Metropolitana di Firenze (Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi). -