Cassano su Kessiè: "Non è più lui, sta aspettando maggio" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ospite della BoboTv, canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante ed ora opinionista Antonio Cassano ha parlato della situazione contrattuale legata a Franck Kessiè: "Da quando è tornato dalla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ospite della BoboTv, canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante ed ora opinionista Antonioha parlato della situazione contrattuale legata a Franck: "Da quando è tornato dalla...

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Kessiè Il Milan si toglie uno 'sfizio' e si regala il doppio derby Era passato solo un quarto d'ora di gioco , troppo poco per una squadra abituata a dominare i derby per 70 minuti (90, secondo Cassano), mentre il vantaggio di misura non dava particolari sicurezze ...

C'è un Inter - Milan anche fuori dal campo Così il milanista si amareggia: ricorda l'inverno dell'ultimo scudetto in cui Galliani puntellava la rosa ghermendo subito Cassano e Van Bommel e riconosce quel modus operandi in Marotta, che del ...

