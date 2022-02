Calci e sputi e colpi di testa

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Pubblichiamo un estratto di “”, autobiografia di Paolo Sollier edita da Mimesis. Stare insieme, diventare amici è come comprimere una miscela esplosiva. Più stai bene e più comprimi. Più comprimi più è esplosiva. Alla prima scintilla esplode. Ognuno viene lanciato via, distante, come una scheggia o un pezzo di stella. La compressione, l’amicizia, ricominciano con altra gente. Poi nuove esplosioni, altri proiettili umani, nuove bombe da innescare. Così noi, e adesso siamo esplosi via. Il frammento Gigi a prendere per le trecce il suo sogno danese; Tito a caccia di lavoro e a cercare vipere; Andrea nella lotta continua del suo libro scritto adi registratore. Intervista tutti, operai, disoccupati, leader, rotti in culo, fumati, bucomani. Naturalmente non finirà mai. Infine io, scheggiato a fare ilatore. Finalmente saprò; tra le tante ...