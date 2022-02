Bruno Giordano | «Spalletti ha valorizzato le seconde linee e sono diventate una garanzia»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Centravanti del primo scudetto del Napoli, ora opinionista televisivo,ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le ultime evoluzioni legate alla lotta per vincere il campionato. «ha saputo valorizzare leuna», ha detto. «Il Napoli ha già dimostrato di saper sopperire ad assenze e difficoltà, credo possa farlo anche stavolta (a Cagliari, ndr), pur con qualche defezione». Non c’è nulla di scontato per la sfida scudetto, per«resterà aperta almeno fino alla Primavera». Gli azzurri però «hanno la possibilità di vincere a Cagliari per bilanciare i punti persi a dicembre con Empoli e Spezia». Una possibilità da cogliere visto che «nessuno si aspettava che ...

L'ex attaccante del Napoliha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'In questo campionato non c'è nulla di scontato e la sfida per lo scudetto resterà aperta per ...L'elenco dei premiati Benemerenze in rame " 8 donazioni Aime Alessandro, Demaria Davide, Dovero Mauro, Fabre Luca,Giulia, Macario Michela, Mandrile, Marchisio Fabio, Menardi Francesco,...L'ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'In questo campionato non c'è nulla di scontato e la sfida per lo."Spalletti ha le migliori seconde linee per lo scudetto". Parola di Bruno Giordano, ex attaccante intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Non c'è ...