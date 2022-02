Advertising

glooit : Arabia Saudita primo match donne; Pelè, 'tifo per voi' leggi su Gloo - andrewsword2 : RT @cugusi1952: Non so'se è vero ma mi è stato detto che Carofiglio sta scrivendo un romanzo noir ambientato in Arabia Saudita ,con l'aiuto… - grancetto : RT @Wikileaks_Ita: Nomine : Su proposta #Draghi Franco #Frattini, nemico italiano N 1 di #Assange, è stato nominato Pres Consiglio Stato Co… - Poiana46 : RT @Wikileaks_Ita: Nomine : Su proposta #Draghi Franco #Frattini, nemico italiano N 1 di #Assange, è stato nominato Pres Consiglio Stato Co… - SoniaLaVera : RT @Wikileaks_Ita: Nomine : Su proposta #Draghi Franco #Frattini, nemico italiano N 1 di #Assange, è stato nominato Pres Consiglio Stato Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

Non poteva cominciare nel migliore dei modi l'avventura della nazionale femminile di calcio dell': nella sua prima storica partita, appena un mese dopo la creazione del team, le saudite hanno battuto in amichevole le Seychelles per 2 - 0 in una gara disputata a Malé, capitale delle ...Non poteva iniziare nel migliore dei modi l'avventura della nazionale femminile dell': nella sua prima storica partita ufficiale, appena un mese dopo la sua formazione, ha battuto in amichevole le Seychelles per 2 - 0 in una gara disputata a Malé, nelle Maldive. Per l'...ROMA, 21 FEB - Non poteva cominciare nel migliore dei modi l'avventura della nazionale femminile di calcio dell'Arabia Saudita: nella sua prima storica partita, appena un mese dopo la creazione del te ...Guidata dalla tedesca Staab, la nuova selezione ha ottenuto il suo primo successo già al debutto assoluto. I complimenti di Pelé e della Fifa sui social: «Giornata storica» ...