Anna Pettinelli e Rudy Zerbi litigano: "Sei uno st***o e quaquaraqua!" (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel daytime di Amici 21 oggi c'è stato un clamoroso litigio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, tra i due volano parole molto forti. Il fulcro della discussione è ancora una volta un allievo: Gio Montana. Il cantante nella puntata di domenica 20 Febbraio non ha partecipato alla gara delle cover per volere della sua maestra Anna Pettinelli. Dopo la puntata è scoppiato in lacrime sia in casetta che con la sua prof. La delusione per aver sbagliato il testo del suo inedito durante la performance di domenica, è particolarmente forte. Ai compagni ha raccontato: "Mi dispiace proprio tanto, più che altro per mia mamma, sente questa figura di m***a. È come non renderla orgogliosa". Ecco il suo incontro con la speaker radiofonica: Gio Montana incontra la prof Pettinelli e le ...

