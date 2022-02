Ancora ad ottimo prezzo le Apple AirPods Pro su Amazon il 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fanno il loro ritorno in super offerta le fantastiche AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe di Apple, ossia il modello di cuffie più prestazionale del colosso di Cupertino. Infatti, quest’oggi, lunedì 21 febbraio, è possibile acquistarle su Amazon con uno sconto del ben 32% e all’imperdibile prezzo di 189,00 euro (invece di 279,00 euro di listino). Le cuffie sono vendute e spedite dall’e-commerce e si possono acquistare subito oppure pagarle in 5 rate mensili di Amazon da 37,80 euro al mese con Cofidis al check-out. La loro disponibilità è immediata e, se siete già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici di questo prodotto. Offerta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fanno il loro ritorno in super offerta le fantastichePro con custodia di ricarica MagSafe di, ossia il modello di cuffie più prestazionale del colosso di Cupertino. Infatti, quest’oggi, lunedì 21, è possibile acquistarle sucon uno sconto del ben 32% e all’imperdibiledi 189,00 euro (invece di 279,00 euro di listino). Le cuffie sono vendute e spedite dall’e-commerce e si possono acquistare subito oppure pagarle in 5 rate mensili dida 37,80 euro al mese con Cofidis al check-out. La loro disponibilità è immediata e, se siete già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme alcuni dettagli tecnici di questo prodotto. Offerta ...

Advertising

BonomiAllegra : @Glorimed1 @Mov5Stelle Ottimo! C'è ancora in briciolo di speranza - vin_manu90 : @IvanFCIM Dimarco ha un ottimo piede ma sinceramente ancora devo capire il perché non abbiamo monetizzato considera… - interista1819 : @Zoroback_023 Diciamo che Perisic sarebbe ancora utilissimo. Può giocare sia a sinistra che a destra e puoi metterò… - Baciccio_99 : @PagliariCarlo Per il portiere si, assolutamente. La punta non so dirti, dezko è ancora ottimo - DemetanTed : Pancettina Funghettina Del mio cuoricino Ancora Campa Angelicuccia ?? Quella Della Pasticceria Da parte Dell’Otti… -