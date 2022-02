Zanda Pd | ' A nessuno conviene far cadere il governo Draghi'

(Di domenica 20 febbraio 2022) Pd, che cosa farà Letta? 'Se non ci fosse intesa trae i partiti della sua maggioranza, ilnon avrebbe più ragione di esistere'. Lo ha detto Luigi, ex capogruppo del Pd al Senato. ...

Forse la Lega di Salvini potrebbe trarne un vantaggio di consensi? 'No - afferma- , nemmeno alla Lega conviene danneggiare l'Italia. Aggiungo che neppure conviene all'opposizione di Giorgia ..., intervistato da La Repubblica , si è posto una domanda semplice: da qui alle elezioni nazionali " a chi converrebbe tirare a campare? ". La risposta è altrettanto scontata: a. Infatti "...Lo ha detto Luigi Zanda, ex capogruppo del Pd al Senato. “A chi converrebbe per i prossimi 12 mesi, da qui alle elezioni, tirare a campare? Le scaramucce parlamentari non servono a Draghi, né al ...Zanda, intervistato da La Repubblica, si è posto una domanda semplice: da qui alle elezioni nazionali "a chi converrebbe tirare a campare?". La risposta è altrettanto scontata: a nessuno. Infatti "le ...