Volley, Superlega 2021/2022: Milano vince in rimonta, Ravenna ko al quarto set (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Allianz Milano batte 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19) la Consar RCM Ravenna nella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I meneghini iniziano alla grande, ma si spengono nel primo set e la formazione di Zanini ne approfitta per passare in vantaggio. Gli uomini di Piazza poi reagiscono e, nonostante qualche imprecisione di troppo, si portano a casa i tre punti. I Ravennate invece rimangono ancora a secco di vittorie e con un bottino di soli due punti sono sempre più fanalino di coda della classifica. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 22^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Allianzbatte 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19) la Consar RCMnella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato didimaschile. I meneghini iniziano alla grande, ma si spengono nel primo set e la formazione di Zanini ne approfitta per passare in vantaggio. Gli uomini di Piazza poi reagiscono e, nonostante qualche imprecisione di troppo, si portano a casa i tre punti. Ite invece rimangono ancora a secco di vittorie e con un bottino di soli due punti sono sempre più fanalino di coda della classifica. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 22^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA...

Advertising

syou12831475 : RT @pilloledivolley: 22ª RS: Milano rimonta il fanalino di coda Ravenna e si impone per 3-1, salendo al 5° posto in classifica in solitaria… - redtanxx : RT @pilloledivolley: 22ª RS: Milano rimonta il fanalino di coda Ravenna e si impone per 3-1, salendo al 5° posto in classifica in solitaria… - sportface2016 : #Volley, #Superlega 2021/2022: #Milano vince in rimonta, #Ravenna battuta al quarto set - sugarsnutty : RT @pilloledivolley: 22ª RS: Milano rimonta il fanalino di coda Ravenna e si impone per 3-1, salendo al 5° posto in classifica in solitaria… - pilloledivolley : 22ª RS: Milano rimonta il fanalino di coda Ravenna e si impone per 3-1, salendo al 5° posto in classifica in solita… -