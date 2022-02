Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 13.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE DALLA CASILINA ALLA DIRAMAZIONESUD PASSIAMO ALLE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO CODE A TRATTI ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA I RACCORDO E VIA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA SALVATORE QUASIMODO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DEI CASTELLINI INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDI’ 21 FEBBRAIO SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL ...