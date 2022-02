Verissimo, Sonia Bruganelli sorprende Silvia Toffanin e abbraccia Adriana Volpe: il motivo (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospiti della puntata odierna di Verissimo, sono state Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste di questo Gf Vip 6, si sono collegate direttamente dallo studio di Cinecittà dove si registra il programma. Dopo vari screzi avuti durante tutto il percorso, tra le due adesso sembra che il rapporto si sia evoluto. Le due infatti, nonostante le differenze caratteriali, sembrano aver instaurato adesso un rapporto decisamente buono, fatto di confidenze e consigli. Da nemiche si sono ritrovate ad essere quasi amiche ma ciò che le accomuna di più è sicuramente la loro maternità. Alla domanda di Silvia Toffanin: “Avete delle cose in comune sull’essere mamma? almeno in quello“, la Bruganelli inaspettatamente commossa ha subito risposto: Bhè credo di ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospiti della puntata odierna di, sono state. Le due opinioniste di questo Gf Vip 6, si sono collegate direttamente dallo studio di Cinecittà dove si registra il programma. Dopo vari screzi avuti durante tutto il percorso, tra le due adesso sembra che il rapporto si sia evoluto. Le due infatti, nonostante le differenze caratteriali, sembrano aver instaurato adesso un rapporto decisamente buono, fatto di confidenze e consigli. Da nemiche si sono ritrovate ad essere quasi amiche ma ciò che le accomuna di più è sicuramente la loro maternità. Alla domanda di: “Avete delle cose in comune sull’essere mamma? almeno in quello“, lainaspettatamente commossa ha subito risposto: Bhè credo di ...

