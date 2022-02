Ucraina, lungo dialogo Putin - Macron per riaprire via diplomazia (Di lunedì 21 febbraio 2022) il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron hanno concordato di cercare di ottenere un cessate il fuoco nel Donbass, nell'Ucraina orientale, e di organizzare un vertice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) il presidente russo Vladimire quello francese Emmanuelhanno concordato di cercare di ottenere un cessate il fuoco nel Donbass, nell'orientale, e di organizzare un vertice ...

