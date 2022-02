"Speriamo che tuo marito non ti veda conciata così": come si è ridotta Iva Zanicchi, la fucilata di "Striscia" | Guarda (Di domenica 20 febbraio 2022) Puntuale come le tasse, ecco il "graffio" di Striscia la Notizia. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 febbraio, dove è tornato uno dei grandi classici del tg satirico di Antonio Ricci, ovvero "Moda caustica", la rubrica dedicata ai peggiori look sfoggiati dai vip nel corso della settimana televisiva. In questa puntata della rubrica, due sole posizione, relative entrambe a due look che si sono visti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Al secondo posto ci segnalano un'Anna Tatangelo vestita con colori-choc: Guardate come si è presentata a Verissimo. Tailleur arancione e camicia fucsia. Mamma mia, questi due colori vicini cozzano: cambiati Anna... si rischia di andare in bianco", commenta graffiante la voce fuori campo di Ezio Greggio. "Al primo posto un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Puntualele tasse, ecco il "graffio" dila Notizia. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 febbraio, dove è tornato uno dei grandi classici del tg satirico di Antonio Ricci, ovvero "Moda caustica", la rubrica dedicata ai peggiori look sfoggiati dai vip nel corso della settimana televisiva. In questa puntata della rubrica, due sole posizione, relative entrambe a due look che si sono visti a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. "Al secondo posto ci segnalano un'Anna Tatangelo vestita con colori-choc:tesi è presentata a Verissimo. Tailleur arancione e camicia fucsia. Mamma mia, questi due colori vicini cozzano: cambiati Anna... si rischia di andare in bianco", commenta graffiante la voce fuori campo di Ezio Greggio. "Al primo posto un'altra ...

