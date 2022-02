Papa | triste quando popoli cristiani pensano a guerra

(Di domenica 20 febbraio 2022) "Com'èpersone efieri di esserevedono gli altri come nemici ea farsi! E noi, proviamo a vivere gli inviti di Gesù?". Lo ha dettoFrancesco all'...

007Vincentxx : RT @FQLive: #ULTIMORA Papa Francesco: 'Triste vedere popoli cristiani farsi la guerra' - 49b4eddb3c3945c : @FQLive @fattoquotidiano triste che ci sia ancora bisogno di un papa nel 2022 - ADM_assdemxmi : RT @FQLive: #ULTIMORA Papa Francesco: 'Triste vedere popoli cristiani farsi la guerra' - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Papa Francesco: 'Triste vedere popoli cristiani farsi la guerra' - ADM_assdemxmi : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'E' triste quando popoli cristiani pensano alla guerra' #papa #angelus #gesù #papafrancesco -

"Com'è, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! E noi, proviamo a vivere gli inviti di Gesù?". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. AGI - Nell'introdurre l'Angelus, Papa Francesco è tornato sulla questione ucraina e la crisi internazionale. "Com'è triste, quando persone e popoli fieri di essere cristiani vedono gli altri come nemici e pensano a farsi guerra! E noi, proviamo a vivere gli inviti di Gesù?". Rivolgendosi ai fedeli durante la preghiera dell'Angelus Francesco ha commentato l'invito evangelico a porgere l'altra guancia: "Non è il ripiego del perdente, ma l'azione di chi ha una forza ..."