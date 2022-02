Advertising

Piergiulio58 : Nibali positivo dal 13 febbraio: 'Sto bene ma ho ancora il Covid'. Rientra al Laigueglia? ?? - Gazzetta_it : #Ciclismo #Nibali positivo dal 13 febbraio: “Sto bene ma ho ancora il #Covid”. Rientra al Laigueglia? - ilpodsport : #AltriSport Ciclismo, Vincenzo Nibali positivo al Covid: salta la Vuelta Andalucia #ilpodsport - pistoiasport : Nibali salterà la Vuelta a Andalucia: è positivo al Covid-19 - newsfresche : RT @RaiSport: #Nibali positivo al Covid, niente #VueltaAndalucia In Spagna la Astana punterà su Miguel Angel Lopez e su Simone Velasco Leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali positivo

'Sto bene. Come se avessi il raffreddore, mi cola il naso. Per il resto sto bene. Purtroppo però risulto ancoraal Covid'. Chi parla è Vincenzodalla casa di Lugano, domenica sera: il 37enne siciliano dell'Astana era risultatoal virus domenica 13 e così dopo l'esordio stagionale alla ...e, dunque, in isolamento domiciliare anche il nostro Vincenzo, che ha dovuto cancellare gli impegni già previsti come la Vuelta Andalucia. Come comunicato dall'Astana, si attende ora ...Niente Ruta del Sol per Vincenzo Nibali: il siculo è risultato positivo al covid e, pur asintomatico, dovrà osservare una breve quarantena prima di tornare alle corse, probabilmente il 26 febbraio ...Vincenzo Nibali sarà assente illustre alla 68° edizione della Vuelta a Andalucia. Lo “Squalo”, che corre per la formazione Astana, è risultato positivo al Covid-19 e, seppur totalmente asintomatico, ...