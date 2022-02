LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Austria, Italia fuori ai quarti (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di nottata. Un saluto sportivo. 3.56 L’Italia è stata eliminata ai quarti dagli Stati Uniti per 3-1. 3.55 Il podio finale del Team Event: Austria Germania Norvegia 3.52 PER POCO! 23?87 per Schmid, ma non basta! Strolz ha chiuso a 1?30. Austria-Germania 2-2, vince la medaglia d’oro l’Austria per la somma dei tempi e per 19 centesimi per la precisione. 3.50 Scivola Aicher, Liensberger vince con un buon 24?55. Di fatto è finita per la Germania, Schmid dovrebbe sciare con un tempo veramente quasi inarrivabile: 23?68. Serve un miracolo. 3.48 Brennsteiner vince con un fantastico 23?72, Rauchfuss a 0.61. Austria-Germania 1-1. Ora ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di nottata. Un saluto sportivo. 3.56 L’è stata eliminata aidagli Stati Uniti per 3-1. 3.55 Il podio finale delGermania Norvegia 3.52 PER POCO! 23?87 per Schmid, ma non basta! Strolz ha chiuso a 1?30.-Germania 2-2, vince la medaglia d’oro l’per la somma dei tempi e per 19 centesimi per la precisione. 3.50 Scivola Aicher, Liensberger vince con un buon 24?55. Di fatto è finita per la Germania, Schmid dovrebbe sciare con un tempo veramente quasi inarrivabile: 23?68. Serve un miracolo. 3.48 Brennsteiner vince con un fantastico 23?72, Rauchfuss a 0.61.-Germania 1-1. Ora ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #slalom #parallelo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug favorita ma occhio alle svedesi - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziati gli ottavi - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia-Stati Uniti ai quarti di finale - #alpino #Event… - sportface2016 : ?? #Live #AlpineSkiing #Italia eliminata dagli Stati Uniti. Niente medaglia per gli azzurri nel Team Event di sci… -