Juve Stabia, Sottili: “Siamo arrabbiati, serve più attenzione. Lavorare per crescere” (Di domenica 20 febbraio 2022) Le parole del tecnico della formazione gialloblu in seguito alla sconfitta maturata nel match valido per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C contro il Picerno Leggi su mediagol (Di domenica 20 febbraio 2022) Le parole del tecnico della formazione gialloblu in seguito alla sconfitta maturata nel match valido per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C contro il Picerno

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia Catania " Virtus Francavilla 1 " 0: gli highlights MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo la vittoria con la Juve Stabia, il Catania batte anche la Virtus Francavilla. Un grande risultato per gli etnei, che permette alla squadra di Baldini di tentare la corsa per un posto ai playoff - nonostante le ...

Serie C: crisi Bari, il Catanzaro è vicinissimo. Risultati e classifica I risultati della giornata Taranto - Catanzaro 0 - 1 AZ Picerno - Juve Stabia 1 - 0 Paganese - Monterosi 0 - 3 Palermo - Turris 5 - 0 Catania - V. Francavilla 1 - 0 Bari - Campobasso 2 - 3 Avellino - ...

Picerno-Juve Stabia 1-0, gol e highlights della partita Tutto Lega Pro Juve Stabia, Sottili: “Siamo arrabbiati, serve più attenzione. Lavorare per crescere” Parola a Stefano Sottili. Il tecnico della Juve Stabia è intervenuto nella canonica conferenza stampa in seguito alla sfida contro il Picerno, terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei rossoblu.

Napoli-Barcellona, riparte la vendita dei biglietti Ne parliamo con Checco Ingenito. L'analisi del momento buio attraversato da una Juve Stabia in difficoltà, sconfitta sia a Palermo che in casa con il Catania e attesa dalla trasferta di Picerno, match ...

