Inter, Inzaghi vuole la vetta e studia due ragazzi terribili (Di domenica 20 febbraio 2022) Come riportato dal quotidiano sportivo Scamacca e Frattesi già oggi alle 18 nella sfida di San Siro potranno specchiarsi nel gioco delle coppie con due giocatori dell'Inter simili a loro per ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022) Come riportato dal quotidiano sportivo Scamacca e Frattesi già oggi alle 18 nella sfida di San Siro potranno specchiarsi nel gioco delle coppie con due giocatori dell'simili a loro per ...

Advertising

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 46'- Doppio cambio all'intervallo per Simone Inzaghi: ?? @DenzelJMD2 ?? @EdDzeko ??… - Inter : ??? | MISTER 'Mettiamoci questa gara alle spalle' ?? - Gazzetta_it : Cinque punti in 5 partite, titolari stanchi e le seconde linee che stentano: dentro la prima crisi dell'#Inter - AntonelloPilot : Anche oggi L'#Inter ha dominato per 70 min? #spiaze #SerieA #SerieATIM #Inzaghi - nicolo_pirrone : Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter dopo quella in champions in casa contro il Sassuolo, dopo il pareggio del… -