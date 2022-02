Basket | James | ' nell' ultimo anno di carriera voglio giocare con mio figlio' 2

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) - Con gli attuali regolamenti - che prevedono che debba trascorrere almeno undal termine dellaliceale perché un prospetto possa essere eleggibile per la Nba - Bronny non potrebbe entrarea lega prima della stagione 2024-25, mentre papà LeBron può ritrovarsi unrestricted free agent già'estate 2023. Undi "purgatorio" che però potrebbe scomparire se la Nba dovesse decidere di abolire la regola che vieta ai liceali di fare immediatamente il salto tra i pro al termine della lorodi high school (come già succedeva in passato). Nel caso la stagione 2023-24 potrebbe essere la prima di Bronny e di un 39enne LeBron in coppiaa Nba. Magari a Cleveland (se i Cavs dovessero riuscire a mettere le mani su Bronny al Draft). "Se ...

ha optato per Giannis Antetokounmpo con la prima scelta assoluta, mentre Kevin avrà a disposizione nel suo roster Ja Morant e Joel Embiid tra gli altri. DIRETTA TV - L'All - Star Game NBA verrà ...Come per esempio il: il nuovo co - proprietario atalantino, in precedenza giocatore negli ... franchigia di NBA, e partecipa con l'ex proprietario della RomaPallotta alle assemblee con i ...E LeBron James non ha fatto niente perché ciò accadesse, anzi. Le parole della superstar dei Lakers hanno colto tutti di sorpresa quando al numero 6 gialloviola è stato chiesto di un possibile ritorno ...Un LeBron James provocatorio e misterioso appare in conferenza stampa dopo l'allenamento della sua squadra All Star. “In casa” a Cleveland, il quattro volte MVP e quattro volte campione NBA dimentica ...