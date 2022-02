Advertising

Mediagol : Avellino, Gautieri: “Buona la prima. Girone C difficile, guardate il Bari…” - MAOgunremi : RT @DiMarzio: #SerieC, l'#Avellino ritrova i tre punti. Gautieri si presenta con una vittoria contro la #FidelisAndria - DiMarzio : #SerieC, l'#Avellino ritrova i tre punti. Gautieri si presenta con una vittoria contro la #FidelisAndria - ottochannel : Avellino - Fidelis Andria 2-0, il commento di Gautieri - ottopagine : Gautieri: 'Chiunque vorrebbe essere al mio posto, questa squadra è da 4-3-3' #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Gautieri

- Fidelis Andria 2 - 0 , il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine: 'Sono molto contento per la vittoria, abbiamo giocato una partita giusta sotto l'aspetto dell'equilibrio. C'...6.5: Palla a terra, l'prova a giocare e non lancia mai il pallone. Non un dettaglio. La Fidelis Andria tiene un tempo, poi crolla sotto i colpi di unpropositivo e con ...Un successo, quello conquistato dagli uomini di Carmine Gautieri fra le mura del "Partenio-Lombardi", ottenuto grazie alle reti messe a segno da Oliver Kragl e dall'attaccante palermitano. "Non sono ...Lo ha detto Carmine Gautieri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro la Fidelis Andria. Diversi i temi trattati dal nuovo allenatore dell'Avellino, che ha analizzato la ...