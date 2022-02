Tra paradossi e verità sul ruolo del gas di Kiev

(Di domenica 20 febbraio 2022) A sproposito di Chernobyl e della crisi ucraina si può affermare, sia pure come paradosso, che l’area contaminata di Chernobyl è il luogo più sicuro dove fuggire in caso di invasione russa dell’Ucraina e nello stesso tempo diffondere l’idea che è proprio da lì che potrebbe avvenire? Pare di sì, secondo il brillante articolo di P. Pescali che sul manifesto ha coniugato la crisi ucraina con l’incidente del 1986. Tuttavia per non incorrere in una serie di omissioni gettando ulteriore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ggramaglia : Buongiorno. Ieri su @RaiNews e oggi su @Radio1Rai e con @francescomincon: #Ucraina, le radici d'un conflitto che… - CarpaneseSilva1 : RT @albertomura: @EmaPopcorn @VolpeReal @magnomiche Il problema originario si basava su un piccolo inganno (che ricorre spesso, per esempio… - albertomura : @EmaPopcorn @VolpeReal @magnomiche Il problema originario si basava su un piccolo inganno (che ricorre spesso, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra paradossi

Il Manifesto

Ci puoi spiegare come nasce il progetto e quale connessione sussistela tua musica e questo concetto? Da amante dei '' ho scelto di creare un album leggermente diverso dal mio stile ...... mettendo a rischio la società ACQUISTA Noi sapiens Storia ed evoluzione della nostra specie...dell'onnipotenza A richiesta con 'Le Scienze' di febbraio il tredicesimo volume di ' Idella ...diario di «confinamento» adolescenziale tra inquietudini, fantasmi e desideri di un altrove. E lì, in questa dimensione «chiusa», che mette al centro spesso la famiglia, si traducono conflitti, ...tra primo e secondo tempo, si sono divorati due gol grandi quanto una casa. Gol che in certe partite non si possono sbagliare, per di più nella situazione in cui si trova il Parma.