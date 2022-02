Speed skating, Pechino 2022: Francesca Lollobrigida vince la seconda semifinale della mass start! (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche per quanto concerne lo Speed skating si avvia a conclusione il programma dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: la mass start femminile vedrà in finale Francesca Lollobrigida, unica azzurra in gara, che vince, pur centellinando le energie, la seconda semifinale. Occorreva rientrare tra le migliori 8 atlete della semifinale per avanzare in finale, che scatterà alle ore 10.00 italiane, dopo l’ultimo atto maschile: l’azzurra, forte del caschetto numero 1 (riservato all’atleta col miglior ranking tra quelle della batteria), si mostra subito in palla andando a marcare due punti al primo sprint intermedio. La neerlandese Irene Schouten è l’ombra dell’azzurra, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Anche per quanto concerne losi avvia a conclusione il programma dei Giochi Olimpici Invernali di: lastart femminile vedrà in finale, unica azzurra in gara, che, pur centellinando le energie, la. Occorreva rientrare tra le migliori 8 atleteper avanzare in finale, che scatterà alle ore 10.00 italiane, dopo l’ultimo atto maschile: l’azzurra, forte del caschetto numero 1 (riservato all’atleta col miglior ranking tra quellebatteria), si mostra subito in palla andando a marcare due punti al primo sprint intermedio. La neerlandese Irene Schouten è l’ombra dell’azzurra, ...

