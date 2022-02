Speed skating | Andrea Giovannini | “Ho perso l’attimo e sono rimasto un po’ indietro”

(Di sabato 19 febbraio 2022) La mass start maschile dellodei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 riserva adun amaro 11° posto in finale dopo esserechiuso nello sprint conclusivo. L’azzurro parla a fine gara ai microfoni di Rai Sport. L’azzurro descrive le fasi concitate della finale: “È stata la gara che volevo, con ritmo sostenuto, con le varie fughe che hanno movimentato la gara masempre state controllate.sempre stato nella posizione giusta dietro a Bart Swings, ero pronto ad uscire perché anche in semifinale ho avuto uno spunto in velocità, ma nel trovare la posizione houn po’“. Il bilancio della rassegna per ...

Al National Speed Skating Oval, l'azzurra conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l'argento nei 3000. Oro all'olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. Si tratta ...Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 . L'azzurra, dopo aver vinto la semifinale, è brava a non farsi condizionare ...