Sampdoria-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Empoli, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Ferraris i doriani vogliono punti salvezza contro i toscani che sembrano già salvi, ma non vincono ormai da troppo tempo. I padroni di casa hanno bisogno di vincere per non rischiare grosso in zona retrocessione. Chi la spunterà? Fischio d'inizio alle ore 15 di sabato 19 febbraio. Sampdoria-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual. SportFace.

