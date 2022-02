Rio: Fognini vola in semifinale, ora ci prova Berrettini (live in tv) sognando il derby (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria, mentre Matteo, primo favorito del seeding, affronta il Next Gen spagnolo Alcaraz. In caso di vittoria di entrambi, nella notte sarà testa a testa per la finale Leggi su federtennis (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei quarti del “500” sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis – Fabio domina l’argentino Coria, mentre Matteo, primo favorito del seeding, affronta il Next Gen spagnolo Alcaraz. In caso di vittoria di entrambi, nella notte sarà testa a testa per la finale

WeAreTennisITA : LA ZAMPATA DI FABIO ?? A Rio de Janeiro, Fognini rimonta un set di svantaggio a Pablo Carreno Busta, lo batte per 5-… - vitasportivait : ?? #Tennis | #RioOpen ???? Fabio Fognini ???? in semifinale?? L'azzurro sfodera una prestazione brillante e supera 6-4… - TennisItalia : #Tennis #Atp #RioOpen FABIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #Fognini batte #Coria 6-4 6-2 e approda in semifinale. Attende il vi… - castellanoskin3 : RT @fogmount: Fognini d. Coria, 64 62 in Rio. - kekko___n : F-A-B-I-O F-O-G-N-I-N-I. Semplicemente ed unicamente meraviglioso. Per la terza volta accede in SF nel torneo di Ri… -