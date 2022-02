Meteo Roma del 19-02-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022)e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità abbassa sulla pianura padana maggiori spazi di sereno sui settori Alpini al pomeriggio ancora tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi in serata non sono previste variazioni di rilievo peggiorano notte con pioggia sulla Liguria e Friuli al centro nati nuvolosità in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati al pomeriggio persistono le nubi basse su telegram TC poco nuvolosa altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e qualche pioggia nella notte a partire dalla Toscana al sud Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto maggiori spazi di sereno in Sardegna al pomeriggio non so se variazioni di rilievo in serata a te se locali piogge sui settori tirrenici molto nuvoloso altrove accetto in ...