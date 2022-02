LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Reis resiste al primo posto, in attesa dei pezzi grossi (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.00 Non ce la fa Hessman a superare Reis; anzi, non supera neanche il tempo di Jay Vine e con 41’17” è terzo al momento. Gli ultimi chilometri di Rafael Reis sono stati quasi impeccabili. Ricordiamo, però, che mancano ancora i pezzi grossi. 16.57 Nel frattempo, con i nuovi tempi, Gazzoli è scalato in ottava posizione. 16.54 Potrebbe essere Michel Hessman il nuovo leader, c’è attesa per il suo tempo sul traguardo. 16.51 Arriva, prontamente, il nuovo miglior intervallo al km 9.6: Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) è primo con 12’23”. 16.48 Ma il miglior tempo, allo stesso riferimento, è di Michel Hessman (Jumbo Visma), 30’52”; il tedesco è primo anche al riferimento iniziale (9.6 km). 16.45 L’austriaco Lukas ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Non ce la fa Hessman a superare; anzi, non supera neanche il tempo di Jay Vine e con 41’17” è terzo al momento. Gli ultimi chilometri di Rafaelsono stati quasi impeccabili. Ricordiamo, però, che mancano ancora i. 16.57 Nel frattempo, con i nuovi tempi, Gazzoli è scalato in ottava posizione. 16.54 Potrebbe essere Michel Hessman il nuovo leader, c’èper il suo tempo sul traguardo. 16.51 Arriva, prontamente, il nuovo miglior intervallo al km 9.6: Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) ècon 12’23”. 16.48 Ma il miglior tempo, allo stesso riferimento, è di Michel Hessman (Jumbo Visma), 30’52”; il tedesco èanche al riferimento iniziale (9.6 km). 16.45 L’austriaco Lukas ...

