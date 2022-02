Letta a Calenda: “Insieme vinceremo le elezioni, poi un governo riformista” (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA – “Sono sicuro che Insieme faremo grandi cose importanti per il Paese, sono sicuro che voi giocherete un ruolo importante e Insieme vinceremo le elezioni politiche del 2023. E dopo daremo, se lo vorrete, un governo riformista, democratico ed europeista al Paese, eletto dai cittadini e questo sarà il modo migliore per rendere ancora di più la politica al servizio del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo al congresso di Azione. Al congresso “prenderete decisioni, poi ne discuteremo, sono sicuro che litigheremo ma prenderemo le decisioni giuste per il bene del Paese”, ha aggiunto. “Abbiamo un impegno di governo fondamentale davanti, dobbiamo portarlo avanti Insieme” e se così sarà, ha concluso, sarà ... Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA – “Sono sicuro chefaremo grandi cose importanti per il Paese, sono sicuro che voi giocherete un ruolo importante elepolitiche del 2023. E dopo daremo, se lo vorrete, un, democratico ed europeista al Paese, eletto dai cittadini e questo sarà il modo migliore per rendere ancora di più la politica al servizio del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, intervenendo al congresso di Azione. Al congresso “prenderete decisioni, poi ne discuteremo, sono sicuro che litigheremo ma prenderemo le decisioni giuste per il bene del Paese”, ha aggiunto. “Abbiamo un impegno difondamentale davanti, dobbiamo portarlo avanti” e se così sarà, ha concluso, sarà ...

