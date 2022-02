Lazio, un difensore in partenza e uno in arrivo: i nomi (Di sabato 19 febbraio 2022) La Lazio sembra quella più proiettata alla prossima sessione di mercato e sta facendo ruotare intorno a se molti nomi. In particolare c’è parecchio movimento in difesa dove un biancoceleste sta per lasciare Roma, mentre un altro nome è prossimo all’arrivo. Romagnoli Lazio Luiz FelipeA riportare la notizia è Calciomercato.com, che svela i due nomi in questione. Il primo è Luiz Felipe, difensore che si prepara a lasciare la Lazio a parametro zero per trasferirsi al Betis, dove ad attenderlo c’è un contratto di 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2026. Il secondo nome è Alessio Romagnoli, già noto alle cronache il capitano del Milan è sempre più vicino alla capitale. Lotito offrirebbe al ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Lasembra quella più proiettata alla prossima sessione di mercato e sta facendo ruotare intorno a se molti. In particolare c’è parecchio movimento in difesa dove un biancoceleste sta per lasciare Roma, mentre un altro nome è prossimo all’. RomagnoliLuiz FelipeA riportare la notizia è Calciomercato.com, che svela i duein questione. Il primo è Luiz Felipe,che si prepara a lasciare laa parametro zero per trasferirsi al Betis, dove ad attenderlo c’è un contratto di 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2026. Il secondo nome è Alessio Romagnoli, già noto alle cronache il capitano del Milan è sempre più vicino alla capitale. Lotito offrirebbe al ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Luiz Felipe saluta i biancocelesti e sceglie il Betis Siviglia: per il difensore accordo ... - ElChino_1908 : @cmdotcom Quindi il difensore più forte che hanno lascia il nilam per la lazio ? Ahia - junews24com : Calciomercato Juve: tentato da un altro club! Sfuma l'obiettivo di Cherubini? - - CalcioNews24 : #Lazio, il piano di recupero per #Acerbi ?? - TucoBenedictoP_ : Detto che mi da fastidio perdere un giocatore giovane a zero.. Luiz Felipe non è migliorato quasi nulla dai primi a… -