Il ritratto del Duca | recensione | Jim Broadbent e Helen Mirren in una divertente satira brit

La nostra recensione de Il ritratto del Duca di Roger Mitchell, brillante commedia british, con Jim Broadbent e Helen Mirren irresistibili, sull'improbabile furto realmente accaduto di un dipinto dalla National Gallery Una sola volta nella storia qualcuno è riuscito a rubare un'opera d'arte dalla National Gallery di Londra. Il dipinto in questione è il ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya. Con una frizzantezza puramente birtish Roger Mitchell, regista del cult Notting Hill, racconta l'improbabile furto ne Il ritratto del Duca, una squisita commedia dall'umorismo irresistibile. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, il film con un fare spigliato ma sempre ...

