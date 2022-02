Da Causio a Cristiano Ronaldo | i migliori numeri 7 della storia della Juventus

(Di sabato 19 febbraio 2022) A partire dafino ad arrivare a, ecco chi sono i. Laè segnata da campioni che hanno legato in modo indelebile il proprio nome a quelloVecchia Signora. Photo by Michael Steele/Getty ImagesDa quando è nata, nell’ormai lontano 1 novembre del 1897, laè riuscita a portare a casa un successo dietro l’altro, tanto da diventare il club più titolato d’Italia. Artefici di queste imprese sportive, ovviamente, i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere fino ad arrivare agli ...

Commenta per primo Tutti con Dusan Vlahovic, il nuovo grande numero 7 della Juventus che ha preso la maglia di Franco, come ha sottolineato argutamente il Barone , non quella diRonaldo, come ha puntualizzato l'attaccante serbo. In fondo anche questa sua affermazione è stata una dimostrazione della ...La suggestione è la 7 lasciata libera daRonaldo, che in passato è stata di, Bettega (nell'ultima fase della carriera), però è più probabile che il ragazzo scelga la 28, con cui ...Numeri 7 a confronto: Dusan Vlahovic, il presente, e Cristiano Ronaldo, il passato ... Cuccureddu, Tardelli e Causio. CR7 era già un brand lanciatissimo prima di arrivare a Torino, DV7 potrebbe ...