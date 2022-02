Bucchi: “Napoli piazza giusta per Berardi” (Di sabato 19 febbraio 2022) Bucchi: “Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic…”Cristian Bucchi, attuale tecnico della Triestina ed ex attaccante del Napoli, durante la trasmissione Kissegna, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: Bucchi SVELA IL RETROSCENA RIGUARDANTE BERALDI ED IL Napoli “Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic. -afferma ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 19 febbraio 2022): “Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenicoalin cambio di Zapata e Strinic…”Cristian, attuale tecnico della Triestina ed ex attaccante del, durante la trasmissione Kissegna, in onda su Radio Kiss Kissha rilasciato alcune dichiarazioni:SVELA IL RETROSCENA RIGUARDANTE BERALDI ED IL“Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenicoalin cambio di Zapata e Strinic. -afferma ...

