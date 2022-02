Bologna, feti e resti umani in fusti: scoperta choc a Granarolo (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – feti e resti umani. Conservati all’interno di una quarantina di fusti, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo. È una scoperta choc quella effettuata dalla polizia, arrivata nella rimessa mercoledì sera, chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle industrie della zona. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Era stato lui a scoprire il terribile contenuto e allertare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini: l’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata posta sotto sequestro, così come i fusti. Il sospetto, si legge sul quotidiano, è che si tratti di uno smaltimento illegale, ma tutte le piste sono ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Conservati all’interno di una quarantina di, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di. È unaquella effettuata dalla polizia, arrivata nella rimessa mercoledì sera, chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle industrie della zona. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Era stato lui a scoprire il terribile contenuto e allertare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini: l’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata posta sotto sequestro, così come i. Il sospetto, si legge sul quotidiano, è che si tratti di uno smaltimento illegale, ma tutte le piste sono ...

