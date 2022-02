Atalanta, rimpianto Tameze? Lui racconta: “Mancato riscatto una storia dolorosa” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Penso che questa sia la storia più dolorosa della mia carriera”. Inizia così il racconto di Adrian Tameze, ex Atalanta e oggi titolarissimo dell’Hellas Verona. Ai microfoni di RMC Sport il centrocampista racconta come il club bergamasco abbia scelto di non riscattarlo: “L’opzione di acquisto si attivava automaticamente se avessi giocato metà delle partite tra la fine di gennaio e la fine di maggio. Quindi dovevo arrivare a 13 partite giocate. E ne ho fatti 12… Il 13° match avrebbe potuto essere l’ultimo del campionato, che era ripreso dopo l’interruzione legata al Covid. Era in casa contro l’Inter all’inizio di agosto. Ricordo che l’allenatore mi chiese se mi piaceva il club, come mi sentivo, ecc. Io, ho sempre detto che mi piacevo bene, che ero felice. Mi aspettavo di entrare in campo contro ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Penso che questa sia lapiùdella mia carriera”. Inizia così il racconto di Adrian, exe oggi titolarissimo dell’Hellas Verona. Ai microfoni di RMC Sport il centrocampistacome il club bergamasco abbia scelto di non riscattarlo: “L’opzione di acquisto si attivava automaticamente se avessi giocato metà delle partite tra la fine di gennaio e la fine di maggio. Quindi dovevo arrivare a 13 partite giocate. E ne ho fatti 12… Il 13° match avrebbe potuto essere l’ultimo del campionato, che era ripreso dopo l’interruzione legata al Covid. Era in casa contro l’Inter all’inizio di agosto. Ricordo che l’allenatore mi chiese se mi piaceva il club, come mi sentivo, ecc. Io, ho sempre detto che mi piacevo bene, che ero felice. Mi aspettavo di entrare in campo contro ...

