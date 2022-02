Ucraina | stasera call Draghi con Biden e altri leader

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Marioparteciperà questa sera a una riunione in modalità virtuale sulla crisi in. Parteciperanno, tra gli, il presidente americano Joe, il ...

Advertising

Radio1Rai : #Ucraina Un flash mob per invocare la pace. È l'iniziativa dei giovani della Comunità di Sant’Egidio, che scenderan… - pietropaganini : RT @competereEU: ?? Stasera, venerdì 18 febbraio alle ore 20:30, @pietropaganini su @IsoradioRai #Energia #energiapulita #rinnovabili #gas… - MonicaSetta : RT @competereEU: ?? Stasera, venerdì 18 febbraio alle ore 20:30, @pietropaganini su @IsoradioRai #Energia #energiapulita #rinnovabili #gas… - Mauro55245449 : RT @LaVeritaWeb: Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con Stefano Graziosi (@stegraziosi): gli USA e la crisi Russia-Ucraina; le accuse del p… - lillydessi : Crisi Russia-Ucraina, esplosione in centro a Donetsk. Stasera intervento di Biden. DIRETTA - Sky Tg24… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina stasera

RaiNews

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà questa sera a una riunione in modalità virtuale sulla crisi in. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente americano Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Boris Johnson, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la ...Videocall Biden - alleatialle 20. La videoconferenza per fare il punto sulla crisiche il presidente degli Usa Joe Biden terrà con i leader europei, il segretario generale della Nato ...Roma, 18 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà questa sera a una riunione in modalità virtuale sulla crisi in Ucraina.Parteciperanno, tra gli altri, il ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavorv citato dalla Tass. Ore 12.44 - Videocall Biden-Alleati stasera alle 20. La videoconferenza per fare il punto sulla crisi ucraina che il presidente ...