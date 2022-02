Street Fighter 6 | annuncio imminente secondo un rumor

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Continuano a circolaresul sesto capitolo della celebre serie Capcom fin dal 2020: pare che,uno dei più recenti, la data die di presentazione di6 sia. Vediamo insieme su che cosa si basa questa ipotesi Son passati ormai 6 anni da quando Capcom ha fatto uscire5 per tutte le principali piattaforme: dopo quindi tanti anni di supporto, viene lecito aspettarsi che un nuovo capitolo della serie sia in lavorazione presso i loro studi. Isu un ipotetico6 circolano da ormai tanto tempo, però pare che ultimamente ne sia spuntato uno nuovoil quale il gioco verrà annunciato a brevissimo. ...

Tra le voci che dicono che Dragon Age 4 uscirà al più presto alla fine del 2023 e che6 sarà rivelato lunedì, anche Avowed di Obsidian Entertainment sta arrivando. Secondo Jez Corden di Windows Central, che è apparso sul podcast World of Gaming di Boxenberger, potrebbe ...Un paio di giorni fa vi avevamo parlato di un possibile annuncio di6: vi avevamo fatto sapere del countdown misterioso pubblicato da Capcom , che al momento in cui scriviamo finirà tra due giorni e 15 ore, quindi quando qui in Italia sarà la mattina, ...Continuano a circolare rumor sul sesto capitolo della celebre serie Capcom fin dal 2020: pare che, secondo uno dei più recenti, la data di annuncio e di presentazione di Street Fighter 6 sia imminente ...Street Fighter V risale ormai al 2016, anche se molte edizioni sono uscite successivamente, tutte pensate ad aggiungere personaggi e sistemare il bilanciamento tra i vari personaggi. L’ultimo gioco è ...