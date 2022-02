Roma, «Tu non sai chi sono»: si finge figlio di un boss per non pagare la cena (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Estorsione aggravata, questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 31enne Romano noto alle forze dell’ordine. I fatti sono avvenuti a novembre 2021 quando un uomo Romano di 31 anni dopo aver consumato una ricca cena al ristornante si è rifiutato di pagare, paventando l’appartenenza ad ambienti criminali nonchè minacciare dipendenti e titolari dell’esercizio. Leggi anche: Roma, «Ti ammazzo»: baby gang aggredisce ambulanti sotto gli occhi dei figlioletti Non vuole pagare la cena e minaccia il titolare fingendosi un criminale Nella circostanza, il titolare ha riferito che l’indagato al termine della cena —nell’ all’atto di pagare il conto, di oltre mille euro — ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022)– Estorsione aggravata, questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 31enneno noto alle forze dell’ordine. I fattiavvenuti a novembre 2021 quando un uomono di 31 anni dopo aver consumato una riccaal ristornante si è rifiutato di, paventando l’appartenenza ad ambienti criminali nonchè minacciare dipendenti e titolari dell’esercizio. Leggi anche:, «Ti ammazzo»: baby gang aggredisce ambulanti sotto gli occhi deiletti Non vuolelae minaccia il titolarendosi un criminale Nella circostanza, il titolare ha riferito che l’indagato al termine della—nell’ all’atto diil conto, di oltre mille euro — ...

